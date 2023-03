Incidente nel Teramano, morto 28enne: festeggiava la guarigione dopo un altro schianto (Di lunedì 6 marzo 2023) Andrea Cecca, 28 anni, di Tivoli è morto sabato sera nel Teramano, nel giorno in cui stava festeggiando la definitiva riabilitazione dopo un altro Incidente stradale. Il giovane, era andato a fare un gita fuori porta con la fidanzata, lo zio e la sua compagna. Si trovava sul sedile del passeggero al momento dell’Incidente. Alla guida della jeep andata fuori strada e precipitata lungo un dirupo c’era invece lo zio. I due sono morti sul colpo. La fidanzata di Andrea e la compagna dello zio sono sopravvissute, perché balzate fuori dall’abitacolo a seguito del forte impatto. I soccorsi hanno impiegato tutta la notte per recuperare i corpi, a causa delle difficoltà nel raggiungere l’auto. Nel 2019, Andrea Cecca, come riporta Il Messaggero, era rimasto su una sedia a rotelle in seguito a un ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) Andrea Cecca, 28 anni, di Tivoli èsabato sera nel, nel giorno in cui stava festeggiando la definitiva riabilitazioneunstradale. Il giovane, era andato a fare un gita fuori porta con la fidanzata, lo zio e la sua compagna. Si trovava sul sedile del passeggero al momento dell’. Alla guida della jeep andata fuori strada e precipitata lungo un dirupo c’era invece lo zio. I due sono morti sul colpo. La fidanzata di Andrea e la compagna dello zio sono sopravvissute, perché balzate fuori dall’abitacolo a seguito del forte impatto. I soccorsi hanno impiegato tutta la notte per recuperare i corpi, a causa delle difficoltà nel raggiungere l’auto. Nel 2019, Andrea Cecca, come riporta Il Messaggero, era rimasto su una sedia a rotelle in seguito a un ...

