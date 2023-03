Incidente in Veneto, il 19enne Mikele è gravissimo. Il papà: «Gli avevo prestato la Bmw. Ora posso solo pregare» (Di lunedì 6 marzo 2023) Nell’Incidente nel trevigiano sono morte due ragazze, Barbara Brotto e Eralda Spahillari, ma ora cresce l’ansia per la preoccupazione dei due giovani rimasti feriti, Mikele Tatani e Daniel Castelli. «Non so cosa dire. Mio figlio è in coma», le parole di Nesret Tatani, padre di Mikele, il 19enne che guidava la Bmw che sabato notte si è schiantata contro un platano. Un impatto a oltre 140 km all’ora, forse per una gara di velocità con l’altra auto, una Volkswagen Polo, su cui viaggiavano altri quattro amici. Come stanno Mikele e Daniel Mikele è ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva all’ospedale di Treviso, mentre Daniel, ferito in modo meno grave, è ricoverato all’ospedale di Mestre. «Non so nulla di quello che sia successo, sono stato svegliato nel cuore della ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 marzo 2023) Nell’nel trevigiano sono morte due ragazze, Barbara Brotto e Eralda Spahillari, ma ora cresce l’ansia per la preoccupazione dei due giovani rimasti feriti,Tatani e Daniel Castelli. «Non so cosa dire. Mio figlio è in coma», le parole di Nesret Tatani, padre di, ilche guidava la Bmw che sabato notte si è schiantata contro un platano. Un impatto a oltre 140 km all’ora, forse per una gara di velocità con l’altra auto, una Volkswagen Polo, su cui viaggiavano altri quattro amici. Come stannoe Danielè ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva all’ospedale di Treviso, mentre Daniel, ferito in modo meno grave, è ricoverato all’ospedale di Mestre. «Non so nulla di quello che sia successo, sono stato svegliato nel cuore della ...

