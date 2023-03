Incidente a Motta di Livenza, la fuga della Polo e le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso: i sospetti sull’alcol e i 4 amici scappati (Di lunedì 6 marzo 2023) Subito dopo che la Bmw 420 si schiantasse contro un albero lungo la strada che collega Motta di Livenza a Gorgio al Monticato tra sabato 4 e domenica 5 marzo, gli amici che erano a bordo della Polo sono scappati via. Alla guida c’era un 19enne, che secondo le prime ricostruzioni della procura, sarebbe stato sorpassato dalla Bwm guidata da un amico coetaneo di Pravisdomini (Pordenone), ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Treviso. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma c’è un lungo periodo di tempo durante il quale gli inquirenti si interrogano su che cosa sia accaduto. Sia il 19enne al volante della Bmw che per quello della Polo, la procura ipotizza il reato di omicidio ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Subito dopo che la Bmw 420 si schiantasse contro un albero lungo la strada che collegadia Gorgio al Monticato tra sabato 4 e domenica 5 marzo, gliche erano a bordosonovia. Alla guida c’era un 19enne, che secondo le prime ricostruzioniprocura, sarebbe stato sorpassato dalla Bwm guidata da un amico coetaneo di Pravisdomini (Pordenone), ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Treviso. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma c’è un lungo periodo di tempo durante il quale gli inquirenti si interrogano su che cosa sia accaduto. Sia il 19enne al volanteBmw che per quello, la procura ipotizza il reato di...

