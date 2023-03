Incidente a Motta di Livenza | indagato per omicidio stradale il 19enne alla guida della Bmw e l’amico sull’altra auto | esclusa l’ipotesi della “gara”

(Di lunedì 6 marzo 2023) ÈperilBmw 420 che si è schiantata contro un platano nella notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo a Gorgo al Monticato, in provincia di Treviso. La procura ha estesodi reato anche all’altrocheva la Polo che, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe urtato la Bmw intestata al padre in un tentativo di sorpasso prima che perdesse il controllo. Il ragazzoPolo rischia anche l’accusa di omissione di soccorso, perché all’arrivo dei soccorritori non era presente sul posto. Nell’sono morte Eralda Spahillari, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: La prima ricostruzione dell’incidente nel trevigiano. Attesa per il test tossicologico sul conducente - glooit : Incidente a Motta di Livenza, morte due ragazze: l’ipotesi di una gara d’auto a 140 km all’ora leggi su Gloo… - lacittanews : Dietro la morte di Eralda Spahillari e Barbara Brotto, nell’incidente a Motta di Livenza, potrebbe esserci una gara… - bizcommunityit : Una gara d'auto a 140 km all'ora dietro la morte di Eralda Spahillari e Barbara Brotto a Motta di Livenza? - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: La prima ricostruzione dell’incidente nel trevigiano. Attesa per il test tossicologico sul conducente -

I carabinieri hanno accertato che l'è avvenuto a poche centinaia di metri da un locale. Da lì era uscita una delle ragazze che è poi salita a bordo della Bmw. Sul guidatore della Polo sono ...... 19 anni e Barbara Brotto , 17, le due giovani rimaste uccise in unstradale in provincia ... Quattro erano in una Volkswagen Polo, guidata da un diciottenne didi Livenza, rimasto in ...Sono le due ipotesi su cui stanno indagando gli inquirenti a proposito del drammatico... Ferito anche il quarto occupante della vettura, intestata al padre del conducente, un 18enne di...

Lo schianto contro un albero che ha ucciso due ragazze a Motta di Livenza, sospetti su un'altra auto: «Erano disperati» Open

E' quella di omicidio stradale l'ipotesi di reato della Procura di Treviso nei confronti del conducente della Bmw 420 scontratasi con un platano tra sabato e domenica, a Gorgo al Monticano. Nell'incid ...Due ragazze morte giovanissime, Barbara Brotto, 17 anni di Oderzo, ed Eralda Spahillari, 19enne di origini albanesi ma residente a Ponte di Piave. E due ragazzi gravemente feriti, i ...