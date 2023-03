Inchiesta Covid, le chat di Gallera: “Medici sciacalli, ci mancava la milf esibizionista” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Fanno schifo”. Così l’ex assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, commentava le proteste dell’Ordine dei Medici di Milano contro la gestione della pandemia durante la prima fase dell’emergenza. È quanto emerge dalle chat finite nell’Inchiesta della procura di Bergamo sulle misure prese durante la prima ondata. In uno scambio con il portavoce di Attilio Fontana, Paolo Sensale, Gallera accusava chi protestava di volersi prendere “il governo della Regione”. “Non ce l’hanno fatta con la lapidazione di Formigoni e ci provano con il coronavirus”, ha detto Gallera nella chat risalente al 19 aprile 2020, parlando poi di “vergognosi sciacalli”. “Inaccettabile coinvolgerci per giustificarsi da accuse ritardi”, aveva scritto l’allora ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) “Fanno schifo”. Così l’ex assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio, commentava le proteste dell’Ordine deidi Milano contro la gestione della pandemia durante la prima fase dell’emergenza. È quanto emerge dallefinite nell’della procura di Bergamo sulle misure prese durante la prima ondata. In uno scambio con il portavoce di Attilio Fontana, Paolo Sensale,accusava chi protestava di volersi prendere “il governo della Regione”. “Non ce l’hanno fatta con la lapidazione di Formigoni e ci provano con il coronavirus”, ha dettonellarisalente al 19 aprile 2020, parlando poi di “vergognosi”. “Inaccettabile coinvolgerci per giustificarsi da accuse ritardi”, aveva scritto l’allora ...

