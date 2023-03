Inchiesta Covid, il pressing di Rezza su Conte per la zona rossa. Ruocco: «Il Cts sapeva di Bergamo da inizio marzo ma non parlò al governo» (Di lunedì 6 marzo 2023) «La mia fissazione restava la necessità di una zona rossa a Nembro e Alzano». Così il direttore Prevenzione del Ministero della Salute ed ex direttore Malattie infettive dell’Iss Giovanni Rezza ricorda la riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 6 marzo 2020, in cui aveva fatto presente le proprie preoccupazioni, partecipandovi «in qualità di sostituto del professor Brusaferro». Riunione dalla quale uscì con «l’idea che ci fosse indecisione». «Mi sembrava che il Presidente del Consiglio (allora Giuseppe Conte, ndr), non fosse convinto» ha detto ai pm il 18 giugno 2020 come teste nell’ambito dell’Inchiesta sulla mancata zona rossa in Val Seriana nell’ambito della quale l’allora premier Giuseppe Conte, il governatore della ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) «La mia fissazione restava la necessità di unaa Nembro e Alzano». Così il direttore Prevenzione del Ministero della Salute ed ex direttore Malattie infettive dell’Iss Giovanniricorda la riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 62020, in cui aveva fatto presente le proprie preoccupazioni, partecipandovi «in qualità di sostituto del professor Brusaferro». Riunione dalla quale uscì con «l’idea che ci fosse indecisione». «Mi sembrava che il Presidente del Consiglio (allora Giuseppe, ndr), non fosse convinto» ha detto ai pm il 18 giugno 2020 come teste nell’ambito dell’sulla mancatain Val Seriana nell’ambito della quale l’allora premier Giuseppe, il governatore della ...

