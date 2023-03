Inchiesta Covid, il pressing di Rezza su Conte per la zona rossa: “Il premier non era convinto” (Di lunedì 6 marzo 2023) Dall’Inchiesta Covid emergono nuovi dettagli sui primi giorni della pandemia, in particolare sulla mancata zona rossa che probabilmente avrebbe potuto rallentare la diffusione della pandemia. “La mia fissazione restava la necessità di una zona rossa a Nembro e Alzano“. Così Giovanni Rezza, direttore Prevenzione del Ministero della Salute ed ex direttore Malattie infettive dell’Iss, ricordando la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Dall’emergono nuovi dettagli sui primi giorni della pandemia, in particolare sulla mancatache probabilmente avrebbe potuto rallentare la diffusione della pandemia. “La mia fissazione restava la necessità di unaa Nembro e Alzano“. Così Giovanni, direttore Prevenzione del Ministero della Salute ed ex direttore Malattie infettive dell’Iss, ricordando la L'articolo proviene da Inews24.it.

