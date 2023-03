Inchiesta Covid: il botta e risposta tra Crisanti e Bassetti sulla gestione della pandemia (Di lunedì 6 marzo 2023) Le posizioni dell’infettivologo Matteo Bassetti e quella del microbiologo e senatore Pd Andrea Crisanti sono divergenti sulla questione della gestione della pandemia. Seppur nel rispetto reciproco, i due hanno spiegato le loro posizioni ai microfoni di Lucia Annunziata, durante il programma Mezz’ora in più. Crisanti è il consulente della Procura nell’ambito dell’Inchiesta terminata nei giorni L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Le posizioni dell’infettivologo Matteoe quella del microbiologo e senatore Pd Andreasono divergentiquestione. Seppur nel rispetto reciproco, i due hanno spiegato le loro posizioni ai microfoni di Lucia Annunziata, durante il programma Mezz’ora in più.è il consulenteProcura nell’ambito dell’terminata nei giorni L'articolo proviene da Inews24.it.

