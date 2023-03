Inchiesta Covid, Fontana sulla consulenza di Cristanti: “Illazioni, sono indignato” (Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole del microbiologo Andrea Crisanti, senatore e consulente della procura di Bergamo per l’Inchiesta Covid, “mi hanno molto indignato, più che darmi fastidio. Mi ha indignato che pretenda che teorie, frutto di sue valutazioni del tutto personali, debbano diventare oggetto addirittura di un processo”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico di Humanitas University. Per il governatore si tratta di “Illazioni, assolutamente rispettabili” ma “di uno che, come l’aveva definito Palù (presidente dell’Aifa ndr), è un microbiologo esperto di insetti”. Nella maxi consulente agli atti della procura orobica, Crisanti ha attribuito pesanti responsabilità al governo e alla Regione, tra le altre cose, per la mancata ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole del microbiologo Andrea Crisanti, senatore e consulente della procura di Bergamo per l’, “mi hanno molto, più che darmi fastidio. Mi hache pretenda che teorie, frutto di sue valutazioni del tutto personali, debbano diventare oggetto addirittura di un processo”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico di Humanitas University. Per il governatore si tratta di “, assolutamente rispettabili” ma “di uno che, come l’aveva definito Palù (presidente dell’Aifa ndr), è un microbiologo esperto di insetti”. Nella maxi consulente agli atti della procura orobica, Crisanti ha attribuito pesanti responsabilità al governo e alla Regione, tra le altre cose, per la mancata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : A me sembra strano che si faccia un'inchiesta penale su come furono gestiti i primi giorni del Covid. Che si siano… - LucianoCannito : Andrebbe fatta un’inchiesta sui successivi mesi della gestione Covid, non sui primissimi giorni. Nontivaccinitiamma… - LaVeritaWeb : Agli atti dell’inchiesta gli sms di Zaccardi, tecnico del ministro. Poco dopo lo scoppio della pandemia, spiega gli… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Inchiesta Covid, epidemiologo Ciccozzi: 'sbagliato processare la scienza' (Speranza, Ippolito, Locatelli, Brusaferro, Miozzo… - Sara_fromArda : RT @ParcodiGiacomo: Emergenza covid e #lockdownfiles: l'inchiesta del Telegraph (non priva di spigoli deontologici) svela un potere animato… -