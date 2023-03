Inchiesta Covid, Fontana contro Crisanti: “Irritato che le sue valutazioni personali sia alla base di un procedimento. Non ha specializzazioni” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Irritato con Crisanti? Sono Irritato con una persona che notoriamente non ha una specializzazione particolare e parla sulla di sue valutazioni personali, che possono essere ritenute sostenibili o meno. È anomalo che le sue parole diventino un procedimento, sono cose che mi lasciano abbastanza scioccato. Non è il problema se spettasse a me o meno una cosa, il problema è che in un Paese si cerchi di processare chi in assenza di direttive ha fatto delle scelte”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del convegno ‘Ripresa economica e crescita sociale’ dell’Ordine dei commercialisti di Milano all’Università Cattolica. “Boris Johnson disse una cosa che poi si rimangiò, non per questo è andato sotto processo. Anche se nessuno sa se quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) “con? Sonocon una persona che notoriamente non ha una specializzazione particolare e parla sulla di sue, che possono essere ritenute sostenibili o meno. È anomalo che le sue parole diventino un, sono cose che mi lasciano abbastanza scioccato. Non è il problema se spettasse a me o meno una cosa, il problema è che in un Paese si cerchi di processare chi in assenza di direttive ha fatto delle scelte”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine del convegno ‘Ripresa economica e crescita sociale’ dell’Ordine dei commercialisti di Milano all’Università Cattolica. “Boris Johnson disse una cosa che poi si rimangiò, non per questo è andato sotto processo. Anche se nessuno sa se quella ...

