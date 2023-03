Inchiesta Covid di Bergamo, Gallera: “ci hanno fatto entrare in guerra con le scarpe di cartone” (Di lunedì 6 marzo 2023) Inchiesta Covid di Bergamo, Gallera, assessore regionale al Welfare,: “ci hanno fatto entrare in guerra con le scarpe di cartone” L’Inchiesta Covid sulla gestione delle prime fasi della Pandemia a Bergamo continua e fa molto parlare per i dettagli che stanno emergendo. Tgcom24 riporta stralci di dichiarazioni dei protagonisti. Uno di questi riguarda Gallera, assessore regionale al Welfare, e l’ex consigliere regionale azzurro Carlo Saffioti: “Ci hanno fatto andare in guerra come gli italiani in Russia, con le scarpe di cartone“. “Il problema è l’assoluta insufficienza ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 marzo 2023)di, assessore regionale al Welfare,: “ciincon ledi” L’sulla gestione delle prime fasi della Pandemia acontinua e fa molto parlare per i dettagli che stanno emergendo. Tgcom24 riporta stralci di dichiarazioni dei protagonisti. Uno di questi riguarda, assessore regionale al Welfare, e l’ex consigliere regionale azzurro Carlo Saffioti: “Ciandare income gli italiani in Russia, con ledi“. “Il problema è l’assoluta insufficienza ...

