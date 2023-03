Inchiesta covid, Ciccozzi: “A Bergamo processo a scienza sbagliato” (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “A gennaio e febbraio 2020 non sapevamo nulla sul Sars-CoV-2, cosa fosse, quali danni poteva fare, non avevamo armi e sapevamo poco sulla sua diffusione. Ora dopo tre anni fare un processo alla scienza mi pare sbagliato. Anzi, oggi è chiaro a tutti come la scienza abbia vinto la battaglia contro il covid. Ha fatto solo bene”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, intervendo sulle polemiche dopo i 19 indagati, tra cui diversi scienziati come Ippolito, Locatelli e Brusaferro, dalla Procura di Bergamo sulle mancate zone rosse in Lombardia. “E’ capitato anche di non essere ascoltati subito, ad esempio quando anche ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “A gennaio e febbraio 2020 non sapevamo nulla sul Sars-CoV-2, cosa fosse, quali danni poteva fare, non avevamo armi e sapevamo poco sulla sua diffusione. Ora dopo tre anni fare unallami pare. Anzi, oggi è chiaro a tutti come laabbia vinto la battaglia contro il. Ha fatto solo bene”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, intervendo sulle polemiche dopo i 19 indagati, tra cui diversi scienziati come Ippolito, Locatelli e Brusaferro, dalla Procura disulle mancate zone rosse in Lombardia. “E’ capitato anche di non essere ascoltati subito, ad esempio quando anche ...

