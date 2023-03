Inchiesta Bergamo, Lamorgese ai pm: “Militari a Nembro e Alzano il 6 in via ricognitiva”. Rezza: “C’era indecisione sulla zona rossa” (Di lunedì 6 marzo 2023) Sul caso della mancata istituzione della “zona rossa” nella Bergamasca e sull’invio dei Militari ad Alzano e Nembro ha testimoniato anche l’ex ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. L’ex responsabile del Viminale ai pm di Bergamo, il 12 giugno 2020, ha spiegato che il “contingente programmato è arrivato a Nembro e Alzano il 6 marzo la sera, iniziando l’attività ricognitiva” e “sia per le forze di Polizia, sia per le forze Armate, la disposizione è partita dal Ministero dell’Interno”, ma “il Presidente Conte non sapeva dell’invio delle forze armate e di Polizia” in Val Seriana, “proprio perché in quel periodo il fine era di natura preventiva e ricognitiva“, e “ove ci fosse stato un Dpcm di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Sul caso della mancata istituzione della “” nella Bergamasca e sull’invio deiadha testimoniato anche l’ex ministra dell’Interno, Luciana. L’ex responsabile del Viminale ai pm di, il 12 giugno 2020, ha spiegato che il “contingente programmato è arrivato ail 6 marzo la sera, iniziando l’attività” e “sia per le forze di Polizia, sia per le forze Armate, la disposizione è partita dal Ministero dell’Interno”, ma “il Presidente Conte non sapeva dell’invio delle forze armate e di Polizia” in Val Seriana, “proprio perché in quel periodo il fine era di natura preventiva e“, e “ove ci fosse stato un Dpcm di ...

