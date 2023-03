Incendio sul traghetto Filippo Lippi tra Salina e Filicudi: è ferma tra le due isole delle Eolie (Di lunedì 6 marzo 2023) Un Incendio si è sviluppato a bordo del traghetto Filippo Lippi della Siremar, in navigazione nelle Eolie verso Filicudi. Il rogo è divampato in sala macchine, per domarlo è intervenuto il personale di bordo che è riuscito a circoscrivere le fiamme. A bordo della nave che in questo momento è ferma, oltre all’equipaggio, vi sarebbero due passseggeri, conducenti di un camion e di una autovettura. Il Circomare Lipari ha inviato una motovedetta e ha dirottato le imbarcazioni in zona per prestare assistenza. Anche la motonave Antonello da Messina in arrivo a Lipari, subito dopo lo sbarco di passeggeri e mezzi, raggiungerà la nave. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Unsi è sviluppato a bordo deldella Siremar, in navigazione nelleverso. Il rogo è divampato in sala macchine, per domarlo è intervenuto il personale di bordo che è riuscito a circoscrivere le fiamme. A bordo della nave che in questo momento è, oltre all’equipaggio, vi sarebbero due passseggeri, conducenti di un camion e di una autovettura. Il Circomare Lipari ha inviato una motovedetta e ha dirottato le imbarcazioni in zona per prestare assistenza. Anche la motonave Antonello da Messina in arrivo a Lipari, subito dopo lo sbarco di passeggeri e mezzi, raggiungerà la nave. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Traghetto in fiamme nelle Eolie, quante sono le persone a bordo - lasiciliait : Paura per un incendio sul traghetto della Siremar in navigazione verso le Eolie - donchi06 : RT @stacce2021: Situazione: c'è un incendio in una palazzina. Qualcuno manda ai vigili del fuoco le foto dell'incendio (da cui si vedono le… - Nicola23453287 : RT @elisamariastel1: Un grave incendio in un impianto di coke e gas a Vidnoye, nella regione di Mosca. Sul posto stanno arrivando i vigil… - tiziani_mauro : RT @elisamariastel1: Un grave incendio in un impianto di coke e gas a Vidnoye, nella regione di Mosca. Sul posto stanno arrivando i vigil… -