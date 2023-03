(Di lunedì 6 marzo 2023) Firenze, 6 mar. - (Adnkronos) - Due persone, zia e nipote, sono morte carbonizzate in unche si è sviluppato, intorno alle 4, in un'abitazione di, in via della Sassaiola. Un'anziana disabile, nonna del giovane, è rimasta gravemente intossicata e portata in ospedale. I vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa e hanno estinto l'sviluppatosi al piano terra ed effettuato la ricognizione all'interno dell'edificio completamente invaso dai fumi della combustione. Dal piano superiore i pompieri hanno salvato una donna disabile, 83 anni, che è stata affidata al personale medico del 118 e trasportato d'urgenza in codice 3 all'ospedaledi Careggi perché intossicata dai fumi. Sempre dal piano superiore i pompieri hanno portato all'esterno un uomo e una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Incendio in un appartamento di Sesto Fiorentino, 2 morti - - infoitinterno : Sesto, incendio in un appartamento: due morti - Condominioweb_c : Appartamento locato ad uso di “bed and breakfast”. Chi paga i danni conseguenti ad un incendio: il conduttore o il… - BlogLives : Sesto Fiorentino, incendio in un appartamento: due morti e ferita una donna disabile - andreastoolbox : Incendio in un appartamento a Orbassano, un'ustionata e intossicata grave in ospedale #in #Incendio #un #a… -

La terza persona ricoverata è una persona affetta da disabilità , è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'divampato nell'monofamiliare in via della ...Due persone sono morte ed una terza, disabile, è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere unscoppiato in unmonofamiliare composto da piano terra e primo piano nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze) in Via della Sassaiola. I Vigili del fuoco intorno alle 4,30 sono ...Sono stati i vigili del fuoco a trovare i corpi. Una terza persona, disabile, è stata salvata. L'è stato dichiarato inagibile. Indagano i ...

Firenze, scoppia incendio in un appartamento: morte due persone, tratta in salvo donna disabile Fanpage.it

Firenze, 6 mar. – (Adnkronos) – Due persone, zia e nipote, sono morte carbonizzate in un incendio che si è sviluppato, intorno alle 4, in un’abitazione di Sesto Fiorentino, in via della Sassaiola.SESTO FIORENTINO . I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti stamani alle ore 4.30 in via della Sassaiola, per un incendio avvenuto in un appartamento… Leg ...