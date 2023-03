Incendio Bologna, Via Vestri: muore un 62enne, il fratello è gravemente ferito (Di lunedì 6 marzo 2023) Incendio Bologna Via Vestri: una tragedia che vede fuoco e fiamme travolgere il destino di due fratelli all’interno dell’appartamento in Via Vestri, in zona san Donato. Scoppiato l’Incendio, non c’è stato niente da fare per uno dei due, il 62enne Giovanni Sarti che ha perso la vita a causa di questo tragico episodio di cui ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)Via: una tragedia che vede fuoco e fiamme travolgere il destino di due fratelli all’interno dell’appartamento in Via, in zona san Donato. Scoppiato l’, non c’è stato niente da fare per uno dei due, ilGiovanni Sarti che ha perso la vita a causa di questo tragico episodio di cui ... TAG24.

