In Turchia, le opposizioni sosterranno un unico candidato alle presidenziali (Di lunedì 6 marzo 2023) È Kemal K?l?çdaro?lu, leader del Partito popolare repubblicano, di centro sinistra e dichiaratamente laico: si vota a maggio Leggi su ilpost (Di lunedì 6 marzo 2023) È Kemal K?l?çdaro?lu, leader del Partito popolare repubblicano, di centro sinistra e dichiaratamente laico: si vota a maggio

