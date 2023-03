In The Voice Kids ho rivisto il solito errore, frutto di una educazione musicale sbagliata (Di lunedì 6 marzo 2023) di Antonio Deiara (docente di Musica) Antonella Clerici presenta un nuovo programma televisivo dedicato ai piccoli cantanti che, fortunatamente, si rivelano anche aspiranti strumentisti: The Voice Kids. Credo sia una bella idea, per cui ho seguito la prima puntata su Rai 1 con grande attenzione. Purtroppo, già dalla prima canzone, è riemerso il solito errore: cioè far interpretare da bambini e preadolescenti brani con testi e musica “pensati” per gli adulti. Il cerchio della vita, tratto dalla colonna sonora de Il Re Leone, si è rivelata l’unica composizione includibile nei parametri di un’educazione musicale corretta. Qualcuno mi ha detto che non si deve fare il doppione dello Zecchino d’Oro. Faccio notare che esiste un ampio e qualitativamente valido repertorio di composizioni, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) di Antonio Deiara (docente di Musica) Antonella Clerici presenta un nuovo programma televisivo dedicato ai piccoli cantanti che, fortunatamente, si rivelano anche aspiranti strumentisti: The. Credo sia una bella idea, per cui ho seguito la prima puntata su Rai 1 con grande attenzione. Purtroppo, già dalla prima canzone, è riemerso il: cioè far interpretare da bambini e preadolescenti brani con testi e musica “pensati” per gli adulti. Il cerchio della vita, tratto dalla colonna sonora de Il Re Leone, si è rivelata l’unica composizione includibile nei parametri di un’corretta. Qualcuno mi ha detto che non si deve fare il doppione dello Zecchino d’Oro. Faccio notare che esiste un ampio e qualitativamente valido repertorio di composizioni, non ...

