In soccorso di Piantedosi. Foti, Molteni, Tajani: il ministro non si tocca, Palazzo Chigi: "Nessuna divergenza" (Di lunedì 6 marzo 2023) Difesa tiepida di Fratelli d'Italia, solida di Forza Italia, accorata della Lega. Ma il sottosegretario Molteni chiede di "riadottare subito i decreti sicurezza di Salvini" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 marzo 2023) Difesa tiepida di Fratelli d'Italia, solida di Forza Italia, accorata della Lega. Ma il sottosegretariochiede di "riadottare subito i decreti sicurezza di Salvini"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a p… - marcofurfaro : Senza se e senza ma con la segretaria @ellyesse. #Piantedosi deve dimettersi prima di subito. Per le dichiarazioni… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - enricomontibell : RT @robertosaviano: #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a prest… - bruerne : RT @robertosaviano: #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a prest… -