In calendario alla Camera c'è un nuovo decreto Sicurezza. Lo stesso giorno del Cdm a Cutro (Di lunedì 6 marzo 2023) C'è un nuovo decreto Sicurezza in calendario alla Camera. La commissione Affari costituzionali ha infatti calendarizzato per giovedì 9 marzo la discussione per una nuova proposta di legge sull'immigrazione, i cui primi firmatari sono i leghisti Igor Iezzi e Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera. Si tratta di una sorta di decreto Sicurezza "Tris", che ricalca quelli del governo Conte II e prevede modifiche per limitare ancor di più i permessi di soggiorno e i ricongiungimenti familiari, rafforzare i Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e abolire la protezione speciale. Già a gennaio il Carroccio aveva provato a proporre una misura simile.

