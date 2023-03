In auto senza patente: denunciato (Di lunedì 6 marzo 2023) Sorpreso ad un controllo in auto senza patente, non era la prima volta che accadeva. Era sottoposto all’avviso orale Girava in auto senza patente. Lo hanno controllato questa notte gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale nell’ambito di un servizio. Il via Caldieri a Napoli hanno effettuato una verifica ad un uomo a bordo di un auto. In tale ambito hanno accertato che lo stesso, un 31enne napoletano, era sottoposto alla misura dell’avviso orale, non aveva conseguito la patente di guida. Lo hanno così denunciato per violazione della misura cui era sottoposto poiché sprovvisto dalla patente di guida. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Sorpreso ad un controllo in, non era la prima volta che accadeva. Era sottoposto all’avviso orale Girava in. Lo hanno controllato questa notte gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale nell’ambito di un servizio. Il via Caldieri a Napoli hanno effettuato una verifica ad un uomo a bordo di un. In tale ambito hanno accertato che lo stesso, un 31enne napoletano, era sottoposto alla misura dell’avviso orale, non aveva conseguito ladi guida. Lo hanno cosìper violazione della misura cui era sottoposto poiché sprovvisto dalladi guida. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da ...

