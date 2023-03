Immobile e il derby a rischio. Fra speranze biancocelesti e scongiure giallorosse (Di lunedì 6 marzo 2023) Immobile rischia il derby? Questa è la domanda più chiacchierata a Roma da quando è uscita la notizie che il capitano della Lazio ha riportato una lesione muscolare dopo la vittoria contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Nei minuti finali ha sentito tirare la coscia sinistra e questa mattina è arrivata la diagnosi che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)rischia il? Questa è la domanda più chiacchierata a Roma da quando è uscita la notizie che il capitano della Lazio ha riportato una lesione muscolare dopo la vittoria contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Nei minuti finali ha sentito tirare la coscia sinistra e questa mattina è arrivata la diagnosi che ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EuropaCalcio : #Lazio , altro infortunio per #Immobile : salta l’AZ, derby a rischio #europacalcio - ASRomaPress : RT @ASRomaPress: Lazio striker Ciro Immobile at risk of missing Derby della Capitale - ReteSport : ?? #Lazio, si ferma #Immobile: lesione muscolare di primo grado Intanto #Sarri punzecchia #Mourinho... - corgiallorosso : #Immobile, lesione muscolare alla coscia: a rischio per il derby - gabririzza : RT @RadioSportiva: Riscontrata «lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra». Ciro #Immobile è costretto a… -