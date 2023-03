Immigrazione, Tajani “L'Italia non può affrontare emergenza da sola” (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'emergenza migratoria, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E l'Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da sola”. Così, in un'intervista a Corriere della Sera, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sulla tragedia di Cutro “la magistratura farà il suo lavoro, si vedrà se esistono responsabilità o se, come credo, è stata una tragica, terribile fatalità”, osserva, menre a chi pensa che l'atteggiamento del governo, quel ‘non partite o è peggio per voì, abbia suonato come un indiretto messaggio a chi dovrebbe salvare vite, Tajani replica: “Ma questa davvero è solo speculazione politica. Come si può pensare che una persona perbene come il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'migratoria, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremonei prossimi anni, forse decenni. E l', al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da”. Così, in un'intervista a Corriere della Sera, il ministro degli Esteri, Antonio. Sulla tragedia di Cutro “la magistratura farà il suo lavoro, si vedrà se esistono responsabilità o se, come credo, è stata una tragica, terribile fatalità”, osserva, menre a chi pensa che l'atteggiamento del governo, quel ‘non partite o è peggio per voì, abbia suonato come un indiretto messaggio a chi dovrebbe salvare vite,replica: “Ma questa davvero è solo speculazione politica. Come si può pensare che una persona perbene come il ...

