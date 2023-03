Immigrazione, Meloni “L'Italia non può più rimanere sola” (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'Immigrazione clandestina”. E' quanto scrive su facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Non vogliamo più ritrovarci – aggiunge – a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano. Per questo motivo, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il Governo Italiano continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le morti in mare”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'non puòpiùad affrontare il fenomeno dell'clandestina”. E' quanto scrive su facebook la presidente del Consiglio, Giorgia. “Non vogliamo più ritrovarci – aggiunge – a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano. Per questo motivo, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il Governono continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le morti in mare”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

