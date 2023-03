Ilary Blasi ha scelto per l’Isola dei famosi| Ecco la sua decisione

Leggi su formatonews

(Di lunedì 6 marzo 2023)ha deciso lasciando tutti completamente senza parole, cosa succederà aldei. È quasi arrivato il momento tanto atteso dagli appassionati del Grande Fratello: l’edizione 2023 sta per cominciare!Tra previsioni, teorie e rumors sul cast dei concorrenti, gli amanti del reality show non vedono l’ora di scoprire le novità che ci riserverà questa nuova edizione.haperdei- credit Instagram isoladei.23 -FormatonewsMa non solo: nelle ultime ore sta facendo discutere anche la scelta dicome conduttrice deldei. Che cosa avrà deciso? E come si ...