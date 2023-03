Il West Ham United vuole firmare Harry Maguire (Di lunedì 6 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il West Ham United è interessato a ingaggiare Harry Maguire dai rivali della Premier League del Manchester United nella finestra di mercato estiva, secondo Addetto al calcio. Il rapporto afferma che il Manchester United ha reso Maguire disponibile per il trasferimento e che gli Hammers sono entusiasti di portare il difensore centrale della nazionale inglese al London Stadium. Maguire è un difensore di grande esperienza, ma il 30enne difensore centrale della nazionale inglese non ha sempre avuto il meglio con la maglia del Manchester United. L’ex difensore centrale del Leicester City è caduto nell’ordine gerarchico all’Old Trafford e avrebbe senso per lui trovare un nuovo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 6 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: IlHamè interessato a ingaggiaredai rivali della Premier League del Manchesternella finestra di mercato estiva, secondo Addetto al calcio. Il rapporto afferma che il Manchesterha resodisponibile per il trasferimento e che gli Hammers sono entusiasti di portare il difensore centrale della nazionale inglese al London Stadium.è un difensore di grande esperienza, ma il 30enne difensore centrale della nazionale inglese non ha sempre avuto il meglio con la maglia del Manchester. L’ex difensore centrale del Leicester City è caduto nell’ordine gerarchico all’Old Trafford e avrebbe senso per lui trovare un nuovo ...

