Il video choc dell'esecuzione, russi senza pietà: cosa dice l'ucraino prima di morire (Di lunedì 6 marzo 2023) Una scena che è una violazione della Convenzione di Ginevra, ma che soprattutto è uno schiaffo all'umanità. Stiamo parlando di quella ripresa in un video da alcuni russi, che dopo aver catturato un soldato ucraino lo hanno fucilato a sangue freddo per aver esclamato “gloria all'Ucraina”. Il video ha fatto il giro del mondo e soprattutto è stato inviato ai partner internazionali di Kiev come prova dei crimini di guerra commessi dai russi. Immagini che, sebbene siano disponibili su tutti i social, non contribuiremo a diffondere ulteriormente perché troppo crude. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Una scena che è una violazionea Convenzione di Ginevra, ma che soprattutto è uno schiaffo all'umanità. Stiamo parlando di quella ripresa in unda alcuni, che dopo aver catturato un soldatolo hanno fucilato a sangue freddo per aver esclamato “gloria all'Ucraina”. Ilha fatto il giro del mondo e soprattutto è stato inviato ai partner internazionali di Kiev come prova dei crimini di guerra commessi dai. Immagini che, sebbene siano disponibili su tutti i social, non contribuiremo a diffondere ulteriormente perché troppo crude.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Dopo la nostra esclusiva, ecco il video choc: i collettivi di #sinistra pestano i ragazzi di #destra. Perché ness… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Meloni, accordo con gli arabi per l’islamizzazione regolare dell’Italia – VIDEO CHOC - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: MELONI, ACCORDO CON GLI ARABI PER L’ISLAMIZZAZIONE REGOLARE DELL’ITALIA – VIDEO CHOC - Alexanderxxvii1 : MELONI, ACCORDO CON GLI ARABI PER L’ISLAMIZZAZIONE REGOLARE DELL’ITALIA – VIDEO CHOC - Alexanderxxvii1 : Meloni, accordo con gli arabi per l’islamizzazione regolare dell’Italia – VIDEO CHOC -