Il vero punto centrale dello stress digitale degli influencer è il caporalato di Big Tech (Di lunedì 6 marzo 2023) La domanda è sempre la stessa: Facebook, Instagram, TikTok sono degli editori o no? Loro negheranno fino alla fine (e – rispetto a questa negazione – c'è anche una sorta di senso di protezione rispetto a una legge, il Communications Decency Act nella sua famigerata Sezione 230, che non equipara i social network a media company); ma – nei fatti – i social network si comportano esattamente come editori che guardano esclusivamente ai propri interessi, senza considerare poi troppo l'essenza e il progetto di chi lavora per loro. Questo spiega, in qualche modo, anche il recente sfogo di Clio MakeUp sui social network: non soltanto da inquadrare nel campo dell'analisi mass-mediologica rispetto a un ecosistema dell'informazione che, soprattutto con gli influencer, prevede più di una stortura; ma da collocare a buon diritto nella sfera di quello che noi ...

