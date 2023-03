Il trattamento dell'emicrania non si limita a una pillola di paracetamolo e tè alla menta (Di lunedì 6 marzo 2023) A breve, le persone sofferenti di emicrania potrebbero essere in grado di utilizzare uno spray nasale ad azione rapida per attenuare i sintomi prima che si manifestino. Il prodotto, chiamato zavegapant, è in fase 2/3 di sperimentazione clinica, in attesa dell'approvazione della FDA. Se arriverà al pubblico potrà unirsi a una folta schiera di farmaci per il trattamento di questa patologia. Negli ultimi anni è emerso che la gamma di opzioni per il trattamento dell'emicrania va ben oltre l'ingurgitare una pillola, chiudere gli occhi e sperare per il meglio. Tra le opzioni ci sono farmaci orali, iniezioni mensili e un dispositivo elettronico che stimola i nervi attraverso la fronte. Un'immagine, quest'ultima, che sembra uscire direttamente ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 marzo 2023) A breve, le persone sofferenti dipotrebbero essere in grado di utilizzare uno spray nasale ad azione rapida per attenuare i sintomi prima che si manifestino. Il prodotto, chiamato zavegapant, è in fase 2/3 di sperizione clinica, in attesa'approvazionea FDA. Se arriverà al pubblico potrà unirsi a una folta schiera di farmaci per ildi questa patologia. Negli ultimi anni è emerso che la gamma di opzioni per ilva ben oltre l'ingurgitare una, chiudere gli occhi e sperare per il meglio. Tra le opzioni ci sono farmaci orali, iniezioni mensili e un dispositivo elettronico che stimola i nervi attraverso la fronte. Un'immagine, quest'ultima, che sembra uscire direttamente ...

