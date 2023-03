Il Toro batte il Bologna e fa un regalo alla Juve | 1-0 firmato Karamoh

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tre punti che pesano doppio. Basta un gol ai granata per superare all’Olimpico ildi Thiago Motta. I rossoblù non ripetono la bella prestazione del Dall’Ara contro l’Inter, subendo troppo la pressione del Torino di Juric e incappando in un ko che pesa nella rincorsa all’Europa. Il, infatti, grazie a questo successo accorcia le distanze proprio sul, che resta a 35 punti in classifica al pari dellae ora ha una sola lunghezza di vantaggio sui granata. La rete decisiva è di, al terzo centro stagionale. Ancora e sempreLe scelte dei due tecnici sorprendono fino a un certo punto. Juric, infatti, conferma l’undici iniziale che tanto bene aveva fatto nel derby con lantus, cone Miranchuk dietro a Sanabria ...

PRIMO TEMPO 32' Intervento duro a centrocampo di Ferguson su Linetty, fallo ma non ammonisce l'arbitro. 31' Tentativo di Moro da fuori, in posizione di vertice dell'area, ...