Il Torino riparte con Karamoh | Bologna KO dopo aver battuto l’Inter

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ilchiude la venticinquesima giornata di Serie A con una vittoria firmata. All’Olimpico i granata superano 1-0 il, che non ripete certo la prestazione conDECISIVO – Ilsi rilanciala sconfitta nel derby contro la Juventus di martedì scorso. Superato 1-0 il, in una partita non certo spettacolare ma nella quale i granata si sono fatti preferire. Il gol che dà i tre punti a Ivan Juric arriva al 22’: Antonio Sanabria serve Yann, in area leggermente defilato sulla sinistra l’ex Inter in mezzo a quattro avversari semina il panico e beffa Lukasz Skorupski. L’attaccante francese aveva deciso anche l’ultima vittoria delin casa, 1-0 il 5 febbraio ...

SECONDO TEMPO Finisce qui, vince il Torino grazie al gol di Karamoh. 48' Ultimo minuto di recupero. 46' Ruba palla Aina, ma c'è il fallo per l'arbitro. 45' Palla ...SECONDO TEMPO 39' Bravo Linetty a rubare palla in fase difensiva a Kyriakopoulos e subire il fallo. Nel Toro entra Seck per Sanabria. 37' Milinkovic-Savic direttamente in area per ...