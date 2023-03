Il sindaco Mastella: “Resto convinto dell’utilità di un confronto con Morgante, no a sgrammaticature” (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ribadisco che il diniego opposto dalla direttrice dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’ Morgante a prendere parte ad un incontro con i Sindaci del territorio per esaminare l’andamento delle attività assistenziali e sanitarie nel principale ospedale della città è tanto una sgrammaticatura istituzionale quanto una forzatura della normativa regionale che demanda al sindaco del Comune di Benevento, quale Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ospedaliera San Pio, la prerogativa istituzionale di verificare l’andamento generale delle politiche sanitarie e dell’attività assistenziale, in ossequio al Disegno legislativo numero 502 del 1992?, così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Mi è sembrato che la direttrice Morgante abbia mostrato una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ribadisco che il diniego opposto dalla direttrice dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’a prendere parte ad un incontro con i Sindaci del territorio per esaminare l’andamento delle attività assistenziali e sanitarie nel principale ospedale della città è tanto una sgrammaticatura istituzionale quanto una forzatura della normativa regionale che demanda aldel Comune di Benevento, quale Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ospedaliera San Pio, la prerogativa istituzionale di verificare l’andamento generale delle politiche sanitarie e dell’attività assistenziale, in ossequio al Disegno legislativo numero 502 del 1992?, così in una nota ildi Benevento Clemente. “Mi è sembrato che la direttriceabbia mostrato una ...

