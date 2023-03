Il sindaco di Casal di Principe | “Mattarella qui il 21 marzo per don Diana”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente della Repubblica Sergiosarà adi(Caserta) martedì 21per ricordare la figura di don Peppe, sacerdote ucciso dalla camorra il 191994, di cui tra pochi giorni ricorrerà il 29esimo anniversario. A dare l’annuncio della prestigiosa visita è ildidiRenato Natale. “Ho da poco ricevuto la telefonata dal Quirinale che mi preannunciava la visita del presidenteper il 21. Per la città didiè un riconoscimento importantissimo per i passi avanti fatti negli ultimi anni. Ringraziamo per questo il presidente” dice Natale, ancora ...

In cella finirono alcuni politici, tra cui l'exdidi Principe Cipriano Cristiano , già condannato insieme ad un'altra quarantina di imputati. Cosentino e circa venti altri imputati ...- continua sotto - In cella finirono alcuni politici, tra cui l'exdidi Principe, Cipriano Cristiano, già condannato insieme ad un'altra quarantina di imputati. Cosentino e un'altra ...... con la presentazione a piazza Balsamo Crivelli (Bruciato). Un progetto che prevede il ... Intervenuto per l'occasione anche ilRoberto Gualtieri, secondo cui " bisogna fare in modo che ...

Don Patriciello chiama e il sindaco risponde: un parco per il 12enne vittima di mafia CasertaNews

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Napoli, confermando l'assoluzione per l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola ...La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Napoli, confermando l'assoluzione per l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, nel processo cosiddetto "Il Principe ...