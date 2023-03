Il Senato degli Stati Uniti indaga su Binance per riciclaggio di denaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Come se non bastasse il ciclone innescato dalle notizie relative a Silvergate, ad agitare ulteriormente le acque nel settore delle criptovalute è quanto sta accadendo intorno a Binance. L’exchange di asset virtuali guidato da Changpeng Xhao, infatti, è stato messo sotto indagine da tre Senatori degli Stati Uniti per una serie di violazioni molto gravi, a partire dal riciclaggio di denaro. Andiamo quindi a vedere più da vicino quanto sta accadendo per cercare di capire i motivi che sono alla base dell’indagine avviata e, soprattutto, cosa potrebbe accadere ora. Binance indagato dal Senato USA per riciclaggio di denaro Binance è sotto indagine da parte del ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 6 marzo 2023) Come se non bastasse il ciclone innescato dalle notizie relative a Silvergate, ad agitare ulteriormente le acque nel settore delle criptovalute è quanto sta accadendo intorno a. L’exchange di asset virtuali guidato da Changpeng Xhao, infatti, è stato messo sotto indagine da treriper una serie di violazioni molto gravi, a partire daldi. Andiamo quindi a vedere più da vicino quanto sta accadendo per cercare di capire i motivi che sono alla base dell’indagine avviata e, soprattutto, cosa potrebbe accadere ora.to dalUSA perdiè sotto indagine da parte del ...

