Il ricordo di Lino Banfi: «Avevo debiti con gli usurai, mia moglie Lucia mi salvò» (Di lunedì 6 marzo 2023) «È difficile spiegare come uno si sente. Come ho detto a Maria De Filippi, abbiamo avuto più o meno lo stesso destino negli stessi giorni, è come se si fosse staccata una cosa da te. Passerà, ma non è facile». Lino Banfi a “Non stop News” su Rtl 102.5 torna a parlare dopo la morte di sua moglie Lucia, scomparsa il 22 febbraio scorso. «Faccio l’esempio di una foto: se la strappi puoi unirla con qualsiasi tipo di colla, ma resta staccata. Più tardi succede e più pensi al tempo che hai trascorso con lei», spiega l’attore. Banfi poi racconta come la moglie lo salvò dagli usurai: «Capii che il mestiere era duro, fare l’attore con il cabaret era praticamente impossibile. Mandavo, lo ricordo bene, ogni mese i soldi a mia ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) «È difficile spiegare come uno si sente. Come ho detto a Maria De Filippi, abbiamo avuto più o meno lo stesso destino negli stessi giorni, è come se si fosse staccata una cosa da te. Passerà, ma non è facile».a “Non stop News” su Rtl 102.5 torna a parlare dopo la morte di sua, scomparsa il 22 febbraio scorso. «Faccio l’esempio di una foto: se la strappi puoi unirla con qualsiasi tipo di colla, ma resta staccata. Più tardi succede e più pensi al tempo che hai trascorso con lei», spiega l’attore.poi racconta come lalodagli: «Capii che il mestiere era duro, fare l’attore con il cabaret era praticamente impossibile. Mandavo, lobene, ogni mese i soldi a mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Lino Banfi e il ricordo della moglie: commozione a Domenica In - infoitcultura : Lino Banfi, la grande commozione in tv nel ricordo della moglie - occhio_notizie : Lino Banfi è tornato in tv e ha parlato nuovamente di sua moglie Lucia, venta a mancare solo qualche settimana fa:… - Open_gol : L'attore torna a ricordare Lucia, scomparsa il 22 febbraio scorso - Luxgraph : Lino Banfi e il ricordo della moglie: commozione a Domenica In -