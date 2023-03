Il reddito di cittadinanza diventa Mia (misura di inclusione) e sarà dimezzato (375 euro) per gli occupabili (Di lunedì 6 marzo 2023) Il reddito di cittadinanza si appresta a cambiare nome. sarà ribattezzato misura di inclusione attiva (Mia). E secondo il Corriere della sera la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, sta per portare in Consiglio dei ministri il decreto legge di riforma. La misura scatterà già quest’anno, dopo i sette mesi di proroga accordati ai beneficiari del reddito di cittadinanza con la legge di Bilancio 2023. “I potenziali beneficiari, in linea con quanto deciso con la manovra – scrive il Corriere – verranno divisi in due platee: famiglie povere senza persone occupabili e famiglie con occupabili. Le prime sono quelle dove c’è almeno un minorenne o un anziano over 60 o un disabile. Le seconde quelle dove non ci sono queste ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildisi appresta a cambiare nome.ribattezzatodiattiva (Mia). E secondo il Corriere della sera la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, sta per portare in Consiglio dei ministri il decreto legge di riforma. Lascatterà già quest’anno, dopo i sette mesi di proroga accordati ai beneficiari deldicon la legge di Bilancio 2023. “I potenziali beneficiari, in linea con quanto deciso con la manovra – scrive il Corriere – verranno divisi in due platee: famiglie povere senza personee famiglie con. Le prime sono quelle dove c’è almeno un minorenne o un anziano over 60 o un disabile. Le seconde quelle dove non ci sono queste ...

