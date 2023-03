Il reddito di cittadinanza diventa "Mia": importi da 375 a 500 euro per due categorie (Di lunedì 6 marzo 2023) Il reddito di cittadinanza cambia pelle e diventa "Mia", acronimo di "misura di inclusione attiva". Il governo Meloni è pronto a varare già quest'anno un nuovo strumento di sostegno al reddito, dopo i sette mesi... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildicambia pelle e"Mia", acronimo di "misura di inclusione attiva". Il governo Meloni è pronto a varare già quest'anno un nuovo strumento di sostegno al, dopo i sette mesi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - FrancescaChaouq : La nazione fondata sul lavoro: la settimana di 4 giorni, lo Smart working per tutti, il salario minimo, il reddito… - fanpage : Cancellando il reddito di cittadinanza, il governo Meloni ha eliminato anche l’articolo che prevedeva le sanzioni p… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arrivo u… - annamar_65 : RT @giustinaleonar2: Reddito di cittadinanza, la mobilitazione dal basso 'per difendere e migliorare” il sussidio (di @robertorotunno) http… -