Il Reddito di cittadinanza diventa Mia: cambia la platea, Isee ridotto. Le novità (Di lunedì 6 marzo 2023) Addio al Reddito di cittadinanza, il Governo è pronto a varare Mia, ovvero "Misura di inclusione attiva". Nelle prossime settimana la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, dovrebbe portare in Consiglio dei ministri il decreto legge per la riforma del Reddito con una serie di novità: cambia la durata del nuovo sostegno, cambia la platea con la divisione in due categorie con quote a scalare: occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare. Ci saranno nuovi importi, un tetto Isee ridotto e più controlli. La misura dovrebbe scattare dopo i sette mesi di proroga accordati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza con la legge di Bilancio 2023. La Mia si dovrebbe quindi poter chiedere da agosto ...

