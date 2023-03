Il Reddito di cittadinanza cambierà nome: diventa Mia. Cala l’importo per gli occupabili (375 euro) e c’è la stretta sull’Isee per chiederlo (Di lunedì 6 marzo 2023) Più che cancellato, rimodulato: un nome nuovo, importi più bassi per gli occupabili, stretta sull’Isee per chiederlo e una definizione di “offerta congrua” ancora tutta da chiarire. Il Reddito di cittadinanza cambierà nome, a partire da settembre. Si chiamerà Mia (acronimo di Misura di inclusione attiva) e – secondo le bozze di lavoro del governo – prevede un assegno mensile di massimo 375 euro per gli occupabili e di 500 euro per i non occupabili, con quest’ultimi che potranno vedere lievitare ulteriormente la cifra con un contributo per l’affitto. I testi approntati dal ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone sono passati al ministero dell’Economia che ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Più che cancellato, rimodulato: unnuovo, importi più bassi per glipere una definizione di “offerta congrua” ancora tutta da chiarire. Ildi, a partire da settembre. Si chiamerà Mia (acronimo di Misura di inclusione attiva) e – secondo le bozze di lavoro del governo – prevede un assegno mensile di massimo 375per glie di 500per i non, con quest’ultimi che potranno vedere lievitare ulteriormente la cifra con un contributo per l’affitto. I testi approntati dal ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone sono passati al ministero dell’Economia che ne ...

