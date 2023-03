Il Real Madrid non segna più, Ancelotti: «ci guardiamo l’un l’altro, facciamo dribbling di troppo» (Di lunedì 6 marzo 2023) Sembra assurdo scriverlo dopo i cinque gol rifilati in Champions al Liverpool che ieri ne ha fatti sette al Mancester United. Ma il Real non segna più. Nelle ultime tre partite ha segnato solo un gol, nel finale, col giovanissimo Alvaro. Ieri sera non è andato oltre lo 0-0 in casa del Betis Siviglia ed è tornato a meno nove dal Barcellona. Scrive El Mundo: Rodrygo, alto. Benzema, nelle mani di Bravo. Ceballos, fuori. Nacho, al portiere. Vinicius, troppo centrale. Valverde, sopra la traversa… Il susseguirsi di occasioni sprecate dal Real Madrid al Benito Villamarin faceva disperare di Carlo Ancelotti che guardava a terra mentre la Liga si allontanava. L’italiano si girava verso la panchina alla ricerca dello sguardo complice del figlio Davide e di qualche spiegazione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Sembra assurdo scriverlo dopo i cinque gol rifilati in Champions al Liverpool che ieri ne ha fatti sette al Mancester United. Ma ilnonpiù. Nelle ultime tre partite hato solo un gol, nel finale, col giovanissimo Alvaro. Ieri sera non è andato oltre lo 0-0 in casa del Betis Siviglia ed è tornato a meno nove dal Barcellona. Scrive El Mundo: Rodrygo, alto. Benzema, nelle mani di Bravo. Ceballos, fuori. Nacho, al portiere. Vinicius,centrale. Valverde, sopra la traversa… Il susseguirsi di occasioni sprecate dalal Benito Villamarin faceva disperare di Carloche guardava a terra mentre la Liga si allontanava. L’italiano si girava verso la panchina alla ricerca dello sguardo complice del figlio Davide e di qualche spiegazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il futuro di #Leao resta in dubbio ?? - napolista : Il #RealMadrid non segna più, #Ancelotti: «ci guardiamo l’un l’altro, facciamo dribbling di troppo» 0-0 col Betis… - MikyTarricone : @mike_fusco Infatti...la Roma che spese tutti quei soldi per comprarlo erano scarsi. E il Real Madrid? Dilettanti. - SepDam : @dorinileonardo Parliamo di Ronaldo, l'ex Juventus? No, perchè scritta cosi pensavo fosse l'ex Real Madrid. - asromaliveit1 : ?Dall'Inghilterra rilanciano il ritorno al #Tottenham per Luka #Modric. Gli Spurs sembrano pronti a riportare in… -