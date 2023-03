Il rapporto di odio e amore con il lavoro, il nuovo Rdc e lo sciopero dei doppiatori (Di lunedì 6 marzo 2023) VORREI (MA NON POSSO) CAMBIARE lavoroUn lavoro non basta più. Desideriamo un «bel lavoro». Che ci soddisfi, che abbia un senso e con un capo in grado di riconoscere il valore di quello che facciamo. Certo, conta anche lo stipendio. Ma lavorare non è più solo un’occasione per guadagnare soldi. Ammesso, poi, che quei soldi siano sufficienti. Sogni e speranze Su Linkiesta abbiamo fatto un’interessante chiacchierata con Alfonso Fuggetta, docente di informatica al Politecnico di Milano, che ha scritto il libro “Un bel lavoro. Ridare significato e valore a ciò che facciamo” (Egea), in cui passa in rassegna le dieci caratteristiche che fanno di un lavoro un «bel lavoro». Dal dinamismo alla possibilità di imparare, dal metodo al riconoscimento, non solo economico. Sembra uno sfizio di troppo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 marzo 2023) VORREI (MA NON POSSO) CAMBIAREUnnon basta più. Desideriamo un «bel». Che ci soddisfi, che abbia un senso e con un capo in grado di riconoscere il valore di quello che facciamo. Certo, conta anche lo stipendio. Ma lavorare non è più solo un’occasione per guadagnare soldi. Ammesso, poi, che quei soldi siano sufficienti. Sogni e speranze Su Linkiesta abbiamo fatto un’interessante chiacchierata con Alfonso Fuggetta, docente di informatica al Politecnico di Milano, che ha scritto il libro “Un bel. Ridare significato e valore a ciò che facciamo” (Egea), in cui passa in rassegna le dieci caratteristiche che fanno di unun «bel». Dal dinamismo alla possibilità di imparare, dal metodo al riconoscimento, non solo economico. Sembra uno sfizio di troppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francy01950834 : #donnalisi basterebbe una clip carina Per placare l odio Una narrazione giusta Delle cose belle del loro rapporto d… - Linkiesta : Il rapporto di odio e amore con il lavoro, il nuovo #Rdc e lo sciopero dei doppiatori | si @lidiabaratta ?? Per isc… - luc3bs24 : @DevGrammo Anche io sono poco sicuro di me, forse per questo ricerco l'approvazione altrui, è un meccanismo che cre… - TBuresta : @Simo1921463680 Se vogliamo citare altre affermazioni bisogna farlo nel modo corretto e non per fomentare altro odi… - molina_matteo : RT @Antonio79B: 'Nei confronti di Genova ho un rapporto di amore-odio, una città bellissima ma anche insopportabile. [...] Vivendo a Genova… -