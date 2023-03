Il pentito di camorra: “La figlia di Luigi Giuliano? Un boss in gonnella” (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Viene definita come “un vero e proprio boss in gonnella”, Marianna Giuliano, figlia del capoclan di Forcella Luigi Giuliano e moglie del boss Michele Mazzarella, 45 anni, arrestato oggi con l’accusa di avere ordinato l’omicidio di Salvatore Lausi, il cassiere del clan ritenuto colpevole di avere fatto sparire una cassetta affidatagli contenente 100 milioni di lire. Grazie alla consorte, secondo i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, Michele seguiva costantemente le attività del suo clan malgrado fosse detenuto. Il nome Marianna si è conquistato la ribalta delle cronache a Napoli anche nell’ottobre del 2022, quando i carabinieri hanno “bloccato” nottetempo la festa per i suoi 43 anni, organizzata, con tanto di palco ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Viene definita come “un vero e proprioin”, Mariannadel capoclan di Forcellae moglie delMichele Mazzarella, 45 anni, arrestato oggi con l’accusa di avere ordinato l’omicidio di Salvatore Lausi, il cassiere del clan ritenuto colpevole di avere fatto sparire una cassetta affidatagli contenente 100 milioni di lire. Grazie alla consorte, secondo i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, Michele seguiva costantemente le attività del suo clan malgrado fosse detenuto. Il nome Marianna si è conquistato la ribalta delle cronache a Napoli anche nell’ottobre del 2022, quando i carabinieri hanno “bloccato” nottetempo la festa per i suoi 43 anni, organizzata, con tanto di palco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moneypuntoit : Una carriera costruita sul personaggio dell’intellettuale che sfida la camorra, ma la sua opera ha dato appeal alla… - cronachecampane : RT @cronachecampane: Camorra, omicidio per far ritrattare il pentito: arrestati 3 del clan Polverino - ilGazzettinoves : Uccisero il parente di un pentito di #camorra: tre arresti a #Villaricca - @_Carabinieri_ - - QdSit : Mafia, l’omicidio di Tammaro Solli per far ritrattare il parente pentito: 3 arresti - cronachecampane : Camorra, omicidio per far ritrattare il pentito: arrestati 3 del clan Polverino -