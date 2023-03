Il paracadute non si apre, muore a Torino l’avvocato Giampiero Pani (Di lunedì 6 marzo 2023) Un ultimo lancio fatale, quello che è costato la vita all’avvocato torinese Giampiero Pani. Il 63 enne si è infatti lanciato sabato pomeriggio con degli amici paracadutisti nei cieli sopra Cumiana, nel Torinese, schiantandosi nonostante un’esperienza notevole. Inutile anche il tentativo di aprire il paracadute di emergenza, dopo che il principale non aveva funzionato. Indagano i carabinieri. Scrittore oltre che avvocato cassazionista, Pani era sposato con la consigliera comunale di Torino Bellissima, Silvia Damilano, cugina del candidato sindaco del 2021 Paolo Damilano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Un ultimo lancio fatale, quello che è costato la vita altorinese. Il 63 enne si è infatti lanciato sabato pomeriggio con degli amici paracadutisti nei cieli sopra Cumiana, nel Torinese, schiantandosi nonostante un’esperienza notevole. Inutile anche il tentativo di aprire ildi emergenza, dopo che il principale non aveva funzionato. Indagano i carabinieri. Scrittore oltre che avvocato cassazionista,era sposato con la consigliera comunale diBellissima, Silvia Damilano, cugina del candidato sindaco del 2021 Paolo Damilano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

