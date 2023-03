Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ugo_michelli : @LegaSalvini Secondo il Felpato, il papa chiede di far morire i migranti con sulla barca uno scafista. - cclatwe : @PaoloSantoni @StefanoPutinati Quando tuo figlio ti chiede 'Papà... papà cosa significa disagiato sociale?' Figlio… - maurizio191060 : I trafficanti di esseri umani si fermano, come giustamente chiede Papa Francesco, semplicemente aprendo corridoi um… - rassegnally : I flussi regolari incoraggiati dal 'partito del Pil': 'Ci servono immigrati', titola @repubblica. Per @tempoweb, il… - GerriLiu5 : RT @sabripillot: Art. 549 c.p. : 'L’omicidio colposo, o contro l’intenzione, si ha quando l’evento morte non è voluto e si verifica per alt… -

Francescodi fermare gli scafisti e di impedire che "i viaggi della speranza si trasformino in viaggi di morte".anche di imparare a "capire" e "piangere" e lo fa con un lungo e ...Immigrazione, Meloni convoca Piantedosi: "Dolore per Cutro, fermare i trafficanti" Strage di ... "Perché non lo tirano in secca Perché non controllano cosa c'è dentro",Abdohaillim in buon ...L'assist evangelico E se il Ponteficedi fermare gli scafisti e di impedire che "i viaggi ... "C'è davvero un limite: quando si nascondono le proprie azioni disumane dietro alle parole del...

Il Papa chiede di fermare gli scafisti. Meloni: 'Faremo di tutto' Tiscali Notizie

Papa Francesco resta in silenzio davanti al dolore del naufragio di Cutro, avvenuto una settimana fa sulle coste calabre. Il bilancio delle vittime nel ...Un regalo per i nostri lettori e insieme un’opportunità unica per essere aggiornati ogni giorno – sfogliando le pagine de La Nazione – sulle notizie nazionali e su quelle della propria città. Un’occas ...