Il palazzo curvo a Roma | il curioso edificio vicino Campo de Fiori Ecco perchè è curvo

Leggi su funweek

(Di lunedì 6 marzo 2023)si conferma essere ricca di curiosità e segreti. In Via di Grottapinta c’è un, dalla storia unica e millenaria. Via di Grottapinta, un salto nella storia Via di Grottapinta si trova a pochi passi da Piazzade’, nel cuore del centro di. Il nome deriva dalla funzione di collegamento che svolgeva la via con Piazza del Biscione, attraverso un arco dall’antico nome di “Arco di Grotta Dipinta”. Oggi l’arco è conosciuto come Passetto del Biscione, ma il suo antico nome deriva dall’usanza di denominare “grotta” ogni anfratto oscuro nelle strade della capitale. Questo, in particolare, era ricoperto da affreschi. Da qui il nome di “Grotta Dipinta”, oggi divenuto “Grottapinta”. LEGGI ANCHE: — È la casa più piccola di Trastevere: un ...