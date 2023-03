Il Paese del ‘si salvino i feti, e muoiano pure i bambini’ (Di lunedì 6 marzo 2023) Il non-nato italiano vale più di una bambina non italiana. Prendo in prestito le parole di Angela Balzano* – decontestualizzandole dal loro contesto, non dal loro significato -, per scattare la fotografia morale di un Paese, l’Italia, e dell’Occidente dei diritti, proclamati, sbandierati ma intermittenti. Metto anche le mani avanti per dire che questo non è un J’accuse contro la Destra che fa la Destra, ed è tornata a sventolare i suoi cavalli di battaglia nazionalisti, in passato nascosti ma mai abbandonati. Questo è un J’accuse anche alla Sinistra, che non fa la Sinistra, e si trova più a suo agio a non prendere posizione sull’ascesa dell’estremismo antiabortista cui ha contribuito, senza d’altra parte avere avuto il coraggio di aprire davvero i porti, né immaginare e operare affinché i flussi migratori diventino – a partire dalla narrazione politica – una risorsa e ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 6 marzo 2023) Il non-nato italiano vale più di una bambina non italiana. Prendo in prestito le parole di Angela Balzano* – decontestualizzandole dal loro contesto, non dal loro significato -, per scattare la fotografia morale di un, l’Italia, e dell’Occidente dei diritti, proclamati, sbandierati ma intermittenti. Metto anche le mani avanti per dire che questo non è un J’accuse contro la Destra che fa la Destra, ed è tornata a sventolare i suoi cavalli di battaglia nazionalisti, in passato nascosti ma mai abbandonati. Questo è un J’accuse anche alla Sinistra, che non fa la Sinistra, e si trova più a suo agio a non prendere posizione sull’ascesa dell’estremismo antiabortista cui ha contribuito, senza d’altra parte avere avuto il coraggio di aprire davvero i porti, né immaginare e operare affinché i flussi migratori diventino – a partire dalla narrazione politica – una risorsa e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : La morale del video è che si dovrebbe tutti imparare a dire, anche dall’opposizione, solo cose sensate: cose ripeti… - stanzaselvaggia : Una storia di cui ho scritto per prima denunciando il fatto che da Nuzzi a tutti i quotidiani del paese si stesse d… - RaiNews : Iran, la nuova ondata di rabbia e malcontento per le studentesse intossicate 'a tappeto' nelle scuole superiori del… - GabriTroi : RT @MarianoGiustino: Ragazzi, quelle della #Turchia saranno le elezioni del secolo, mai come questa volta potrebbe aprirsi una pagina nuova… - MaryDeBe72 : RT @MarianoGiustino: Ragazzi, quelle della #Turchia saranno le elezioni del secolo, mai come questa volta potrebbe aprirsi una pagina nuova… -