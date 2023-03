(Di lunedì 6 marzo 2023) L'esordioè andato malino. Anzi, è stato catastrofico. La manifestazione di Firenze, infatti, ha segnato da un lato l'accelerata verso un aggancio delPd a sinistra, con il Movimento 5 Stelle, Verdi-Sinistra e la Cgil, fondata sull'urgenza virtuale di lottare contro il fascismo. Dall'altro, invece, l'emergere nel contesto di piazza di slogan violenti, i cori «uccidere un fascista non è reato» e di uno striscione pro-Cospito. Brutta scena, indubbiamente. E chissà se anche in riferimento a questo ieri, Romano, intervenendo a Mezz'Ora in Più su Rai3 ha inviato una sorta di «alert» alla neosegretaria nel percorso di ricostruzione del malandato Pd. «Sono convinto - ha detto l'ex Presidente del Consiglio- cheoradefinire il programma del Pd: solo quando c'è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuliapompili : Beppe Grillo e Romano Prodi erano entrambi presenti al ricevimento dell’ambasciata della Repubblica popolare cinese… - Giovann39016324 : RT @tempoweb: Il 'nuovo' #Pd, #Prodi detta la linea a #Schlein: 'Cosa deve fare' #6marzo #iltempoquotidiano #pd - tempoweb : Il 'nuovo' #Pd, #Prodi detta la linea a #Schlein: 'Cosa deve fare' #6marzo #iltempoquotidiano #pd… - DORIANOFALCONI3 : RT @CristinaMolendi: Come sono tutti felici…. Da Prodi alla Annunziata…. Gli è bastato un congresso con un nuovo leader, gli è bastato ieri… - stefanodeferra2 : RT @CristinaMolendi: Come sono tutti felici…. Da Prodi alla Annunziata…. Gli è bastato un congresso con un nuovo leader, gli è bastato ieri… -

... Dario Franceschini ed Enrico Letta, Giuseppe Provenzano e Nicola ZingarettiNon esattamente il '' , che si sono trovati alleati con personaggi come Romanoe quel mondo solidal - ......consiglio dell'ex premier e fondatore dell'Ulivo Romano, che le ha suggerito di occuparsi prima del programma e soltanto in seguito di alleanze. Un nodo politico destinato ad animare il...Ma che dovrebbe fare ora la neo - segretaria per tradurre questo nuova possibile spinta inconcreto slancio e consenso per il partito Innanzitutto, raccomanda, partire non dal tema dalle ...

I consigli di Prodi al nuovo Pd di Elly Schlein: «Sia radicale ma ... Open

“Sento il peso della responsabilità. Sarò la segretaria di tutti” dice la segretaria dem Elly Schlein a Che tempo che fa su Raitre: “Mi commuove il contributo delle donne e dei giovani, coloro che son ...Due regolarità negli ultimi otto appuntamenti elettorali. Le difficoltà di aggregarsi da una parte, le mediazioni più facili dell'altra ...