Il “nuovo” nucleare è sicuro e green? I pro e i contro (Di lunedì 6 marzo 2023) Negli ultimi anni si è parlato molto del “nuovo” nucleare come soluzione per ridurre le emissioni di gas serra e l’impatto ambientale delle centrali elettriche. Ma è davvero una soluzione sicura e sostenibile? In questo articolo esamineremo i pro e i contro del “nuovo” nucleare e valuteremo se sia effettivamente una fonte di energia “green”. Cosa vuol dire centrali pulite e sicure Iniziamo esaminando il concetto di centrali pulite: il processo di fissione nucleare non produce emissioni di CO2, il principale nemico del riscaldamento globale. Per questo motivo, l’Europa ha modificato la sua tassonomia energetica, considerando le centrali nucleari come fonti energetiche “green”. Tuttavia, le centrali nucleari sono anche sicure? Come sempre, il rischio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 marzo 2023) Negli ultimi anni si è parlato molto del “come soluzione per ridurre le emissioni di gas serra e l’impatto ambientale delle centrali elettriche. Ma è davvero una soluzione sicura e sostenibile? In questo articolo esamineremo i pro e idel “e valuteremo se sia effettivamente una fonte di energia “”. Cosa vuol dire centrali pulite e sicure Iniziamo esaminando il concetto di centrali pulite: il processo di fissionenon produce emissioni di CO2, il principale nemico del riscaldamento globale. Per questo motivo, l’Europa ha modificato la sua tassonomia energetica, considerando le centrali nucleari come fonti energetiche “”. Tuttavia, le centrali nucleari sono anche sicure? Come sempre, il rischio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ivan_Grieco : Quindi il 'nuovo' PD sarà quello contro il Nucleare, contro il cattivo Liberismo, scettico sull'invio di armi all'U… - Radio1Rai : ??#Nucleare Collaborazione tra Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, Edf e Edison per lo sviluppo e la diffusione del n… - Italian : Accordo tra società energetiche per lo sviluppo del nuovo nucleare - EdisonNews : Un accordo che mette a fattor comune competenze di tre player energetici per valutare lo sviluppo del nuovo nuclear… - ansa_economia : Accordo tra società energetiche per lo sviluppo del nuovo nucleare . Collaborazione tra Ansaldo Energia, Ansaldo Nu… -