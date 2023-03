Il Napoli vuole blindare Osimhen: per venderlo chiede 150mln (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Napoli vuole blindare Osimhen e lo scudetto entro fine maggio. Per vendere l’attaccante De Laurentiis chiede almeno 150 milioni Il Napoli vuole blindare Osimhen e lo scudetto entro fine maggio. Il presidente De Laurentiis sa che sarà molto difficile trovare una soluzione che andrà bene per l’esigenze del club e ambizioni dell’attaccante. Il Napoli, al momento per tutelarsi e non farsi cogliere impreparato da un eventuale partenza del numero 9, sta valutando da almeno due mesi punte di vario tipo. Ti potrebbe interessare leggere anche: De Laurentiis vuole eliminare la clausola dal contratto di Kim Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Ile lo scudetto entro fine maggio. Per vendere l’attaccante De Laurentiisalmeno 150 milioni Ile lo scudetto entro fine maggio. Il presidente De Laurentiis sa che sarà molto difficile trovare una soluzione che andrà bene per l’esigenze del club e ambizioni dell’attaccante. Il, al momento per tutelarsi e non farsi cogliere impreparato da un eventuale partenza del numero 9, sta valutando da almeno due mesi punte di vario tipo. Ti potrebbe interessare leggere anche: De Laurentiiseliminare la clausola dal contratto di Kim Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Il #Napoli è un Gattone che gioca con l’avversario come vuole: gestisce i tempi, da il ritmo, accelera e frena come… - DiegoDeLucaTwit : E anche questo loro tormentone ce lo siamo tolti dalle scatole. Assolto. La differenza è qui: una condanna avrebbe… - puntomagazine : Il #Napoli vuole blindare #Osimhen e lo scudetto entro fine maggio. Per vendere l’attaccante #DeLaurentiis chiede a… - degonornella : RT @MilaSpicola: Il mio amico Enzo Napoli: “La verità è che 67 persone, tra cui donne e bambini, sono morti in mare perché qualcuno ha esit… - ferrucogo : @Vince4world @willy_signori Che belli questi discorsi di sufficienza e circostanza, superficialità mode ON, quando… -