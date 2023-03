Il Napoli si prepara per la gara con l' Atalanta

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 marzo 2023) Archiviata la sconfitta contro la Lazio, in Casasi inizia a pensare all'di Giampiero Gasperini , attesa al Maradona sabato alle ore 18:00. Una partita delicatissima in cui ildeve ritrovare la forza fisica e mentale per portare a casa i tre punti e mantenere a debito a distanza l'Inter e la Lazio . Ildovrà ancora fare a meno di Mario Rui e Raspadori, mentre l'dovrà rinunciare sia a Zappacosta che a Koopmainers, usciti malconci dalla partita con l'Udinese: per entrambi infortunio muscolarie. L'è una delle squadre più in forma in campionato in questo momento , anche se deve rinunciare a pedine importanti. Gasperini ,nonostante il rinnovamento, ogni anno riesce antire una competitività alla propria formazione che ...